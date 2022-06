DualSense, da PS5 a Steam: supporto a feedback aptico e oltre in arrivo su PC?

In seguito al debutto di PlayStation 5, il controller della console di nuova generazione si era fatto rapidamente strada in direzione del mondo PC. Già nel novembre 2020, infatti, Sony annunciava la compatibilità del DualSense con Steam.

L'ingresso del pad nell'ecosistema dello store Valve, tuttavia, risultava - e risulta tuttora - incompleto. La community PC non può infatti fruire su Steam delle funzionalità più spiccatamente next-gen del controller, come feedback aptico o grilletti adattivi. Tale circostanza potrebbe però mutare nell'immediato futuro, almeno stando ad un interessante avvistamento realizzato da SteamDB. Il noto portale ha infatti segnalato la comparsa di un firmware update dedicato al DualSense nel database di Steam. Una circostanza che, appunto, lascia supporre che vi sia in programma un aggiornamento legato al funzionamento del controller su PC.



Nel caso in cui le speranze dell'utenza Steam fossero confermate, con una progressiva introduzione del supporto a feedback aptico e grilletti adattivi, non ci troveremmo di fronte ad un evento imprevedibile. Negli ultimi tempi Sony ha infatti chiaramente dimostrato un crescente interesse nei confronti dell'ecosistema PC, confermato anche in occasione dell'ultimo PlayStation State of Play. Durante lo show, infatti, è stata annunciata la versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered, in arrivo su Steam nel corso dell'estate.