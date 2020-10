DualSense PS5 vs PAD Xbox Series X: controller dal vivo a confronto!

Ora che finalmente entrambe le console nextgen sono nelle nostre mani, possiamo fare un confronto diretto tra i controller di PlayStation 5 e Xbox Series X: quale preferite?

Partiamo allora dalla prima console che è giunta in redazione, ovvero Xbox Series X. Per inaugurare la nuova generazione di console verdecrociate, i progettisti della casa di Redmond hanno preferito non abbandonare le ottime scelte di design e ingegneristiche del pad di Xbox One.

Pur essendo in perfetta continuità con il passato, il controller di Xbox Series X e S presenta diversi elementi di innovazione rappresentati, ad esempio, dall'aggiunta di un tasto per registrare immagini e video ingame, da una distribuzione dei pesi rivista e da una migliore ergonomia garantita dai materiali della scocca e dalla texture dei grilletti dorsali.

Quanto al DualSense, i progettisti di Sony hanno deciso di rimarcare il divario generazionale con l'attuale DualShock 4 adottando un design diverso e introducendo delle funzionalità hardware inedite come i trigger adattivi, il feedback aptico e il microfono integrato, tutti elementi che sono emersi in tutta la loro importanza nella nostra prova di Astro's Playroom con il Dualsense di PS5.

Date perciò un'occhiata al nostro ultimo video e fateci sapere che cosa ne pensate delle due filosofie portate avanti da Sony e Microsoft con l'estetica, il design, le caratteristiche hardware e le funzioni del DualSense di PS5 e del controller di Xbox Series X|S.