DualSense e la scelta del doppio colore: anche PS5 sarà così?

Sony ha deciso di stupirci ancora una volta svelando nuove informazioni sulla sua console next-gen senza alcun preavviso. Stasera il colosso giapponese ci ha presentato il DualSense, il controller di PS5 che raccoglierà l'eredità della famiglia dei DualShock, pronta andare definitivamente in pensione.

Come Jim Ryan - Presidente & CEO di Sony Interactive Entertainment - ha tenuto a specificare, l'intenzione di Sony è quella di distaccarsi profondamente dal passato e di compiere un ampio balzo generazionale. Fedele a questa concezione, il colosso giapponese ha rinnovato profondamente il suo pad, cambiandogli nome, introducendo funzionalità completamente inedite (feedback aptico, microfono integrato, trigger adattivi, ecc) e, per la prima volta nella storia di PlayStation, optando per la doppia colorazione. Il DualSense che ci è stato presentato questa sera, infatti, è bianco e nero.

Appena lo abbiamo visto, non abbiamo potuto fare a meno di porci una domanda: e se anche PlayStation 5 fosse bicolore? Sony non ha ancora svelato l'aspetto della sua nuova macchina, ma dal momento che i controller hanno sempre ricalcato lo stile della console, la combinazione scelta per il controller potrebbe rappresentare un importante indizio sull'aspetto finale di PlayStation 5.

Cosa ne pensate al riguardo? Secondo voi anche PS5 presenterà una doppia colorazione bianca e nera? In tal caso, vi piacerebbe? Fateci sapere cosa ne pensate! Intanto, in coda al suo intervento, Jim Ryan ha confermato ancora una volta che il lancio di PlayStation 5 è fissato per Natale 2020. Evidentemente, nonostante la l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, Sony non ha ancora preso in considerazione un rinvio.