DualSense: quanti sono i simboli PlayStation impressi sul joypad PS5?

The Verge ha intervistato Yuji Morisawa e Takeshi Igarashi, i due designer responsabili del look del DualSense. Il controller di PS5 come noto è realizzato con una trama ruvida composta dagli iconici simboli dei tasti PlayStation impressi in rilievo. Ma quanti sono esattamente questi simboli? Tanti... più di quanto pensiate, probabilmente.

In totale si parla di ben 40.000 simboli quadrato, croce, cerchio e triangolo impressi sull'intera superficie del controller Sony. I due designer hanno lavorato a lungo per cercare il giusto equilibrio e nel tempo sono state fatto numerose prove di design con prototipi del controller, obiettivo finale non solo quello di trovare un giusto compromesso estetico ma anche funzionale.

Il pattern in questione deve garantire una buona presa e un attrito ridotto e non deve essere ovviamente fastidioso al tatto. La trama finale è in realtà stata decisa piuttosto tardi nel processo di sviluppo dal momento che per un risultato definitivo è stato necessario attendere l'arrivo dei controller definitivi, le prove sui prototipi sono state utili per capire come muoversi ma per finalizzare il lavoro era necessario avere tra le mani un DualSense nella sua forma ufficiale.

Scopriamo inoltre un Easter Egg legato ad Astro's Playroom, molte superfici del gioco a quanto pare sono state ricreate utilizzando lo stesso pattern con i simboli PlayStation adottato per il DualSense e per tutti gli altri accessori di PS5.