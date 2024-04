Il nuovo DualSense Sterling Silver è già scontato su Amazon, super promo

Su Amazon sono apparsi da pochi mesi le nuovissime colorazioni dei DualSense di Sony annunciate durante uno degli ultimi State of Play, Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver, scopriamone il prezzo di acquisto e le offerte attive oggi.

Vai subito all'offerta Durante lo State of Play di settembre 2023, Sony ha annuncito tre nuovissime colorazioni per il controller di PlayStation 5, le tonalità metalizzate con dei colori assolutamente inediti per l'ultima console di Sony.

Le versioni Volcanic Red, Cobalt Blue sono uscite il 3 di novembre del 2023, entrambe sono in vendita ad un prezzo maggiorato da venditori terzi al posto di un prezzo di listino di 74,99 euro. La colorazione Sterling Silver uscita il 26 gennaio è in super offerta a 56,99 euro con lo sconto del 24% dal prezzo di listino di 74,99 euro.

Di seguito i link per acquistare i DualSense nelle nuove colorazioni metalizzate:

Le caratteristiche tecniche rispetto ai controller già in commercio rimangono invariate, con la piena compatibilità anche ai PC, grilletti adattivi, feedback aptico e batteria che garantisce la stessa durata delle precedenti versioni.

