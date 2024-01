PS5: DualSense V2 in arrivo con batteria migliorata e basetta di ricarica inclusa?

BestBuy Canada ha inserito nei propri listini un nuovo accessorio denominato PlayStation 5 V2 DualSense Wireless Controller - White associato al codice prodotto 1000039935. Si tratta apparentemente di una revisione del DualSense attualmente in commercio, con alcune interessanti migliorie.

Il design resta invariato così come le principali caratteristiche del controller, sono tuttavia due le voci elencate sul sito di BestBuy che stanno destando parecchia curiosità:

Dual Sense charging station (included) offers easy click-in charging

Exceptional 12-hour battery life, on a full charge, supports long gaming sessions

A quanto pare dunque la basetta di ricarica sarà inclusa nella confezione, inoltre questa nuova versione del DualSense sembra avere una batteria migliorata capace di assicurare una "eccezionale autonomia fino a 12 ore quando pienamente carica" ideale per "lunghe sessioni di gioco", inoltre si parla di una confezione di vendita più compatta, fattore questo che dovrebbe aiutare Sony a ridurre i costi per imballaggio e trasporto.

Il DualSense V2 è comparso sul sito di BestBuy Canada al prezzo di 89.99 dollari canadesi (circa 61 euro al cambio attuale), al momento però il prodotto non è disponibile per l'acquisto online o per il ritiro in negozio, in entrambi i casi viene riportata la dicitura Sold-Out. Al momento, Sony non ha annunciato una V2 del suo controller, dunque non ci resta che attendere eventuali comunicazioni a riguardo.