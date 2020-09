DualSense vs DualShock 4, i controller PS5 e PS4 a confronto: tutti i dettagli in video!

Mancano ormai meno di due mesi al debutto sul mercato delle attesissime console di prossima generazione. Tra le novità che gli hardware Sony porteranno con sé, troviamo anche il DualSense, controller equipaggiato con funzioni piuttosto intriganti.

Tra le innovazioni proposte dal pad figurano l'implementazione del feedback aptico e l'introduzione di grilletti adattivi. Entrambe le feature puntano ad offrire un'esperienza di gioco maggiormente immersiva, con sensazioni e funzionalità assenti dall'offerta del DualShock 4.

In vista del debutto di PlayStation 5, nella sua duplice versione Standard e Digital, la Redazione di Everyeye ha colto l'occasione per confezionare un video riepilogativo dedicato proprio alle caratteristiche del DualSense. Ponendolo a confronto con il pad di PalyStation 4, abbiamo analizzato dimensioni, peso, costo e funzionalità del nuovo hardware videoludico. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure, se preferite, sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!



In chiusura, ricordiamo che PlayStation 5 Standard Edition e PlayStation 5 Digital Edition saranno disponibili in Europa a partire dal prossimo 19 novembre. Di recente, Sony ha presentato le confezioni degli accessori PS5, tra i quali figurano DualSense, headset dedicato e molto altro, tutti attualmente già disponibili per il preordine.