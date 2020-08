DualSense vs DualShock 4: spuntano dettagli e un video leak sul controller PS5

Mentre non accennano ad arrestarsi i rumor legati all'imminente annuncio di un nuovo State of Play ad agosto, la community di Reddit è rimasta incuriosita da un post alquanto intrigante.

Come potete infatti visionare direttamente in calce a questa news, un utente del noto forum ha trovato spazio un post pubblicato dall'utente "blursedpersona", che riporta informazioni apparse in un secondo post, pubblicato ma poi rapidamente rimosso dall'utente "viper_on_fire". Il messaggio include presunti dettagli sul DualSense, il nuovo controller Sony che accompagnerà il lancio di PlayStation 5. A supporto della veridicità delle proprie informazioni, l'utente allega un brevissimo video nel quale viene mostrato il pad.

Secondo quanto riportato dall'utente, il DualSense si presenterebbe come complessivamente più compatto del DualShock 4 e più confortevole. Il feeling offerto dal D-pad e dai pulsanti principali sarebbe simile a quello offerto dal controller di PS4, mentre il touchpad viene descritto come maggiormente responsivo. Apprezzato anche il comportamento dei nuovi trigger adattivi. La durata della batteria del DualSense, si riferisce, avrebbe una durata di circa 3 o 4 ore superiore a quella del pad current gen. L'utente non avrebbe invece avuto modo di testare il feedback aptico o il microfono del DualSense, mentre avrebbe notato un'assenza di compatibilità con PlayStation VR.



Ovviamente, ricordiamo che stiamo parlando di semplici rumor, che riportano informazioni al momento non confermate in via ufficiale.