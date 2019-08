DualShock 4: in arrivo i colori Rose Gold, Titanium Blue, Electric Purple e Red Camouflage

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che il DualShock 4 riceverà quattro nuove colorazioni in arrivo questo autunno. I colori in questione sono Rose Gold, Titanium Blue, Electric Purple e Red Camouflage: diamogli una prima occhiata.

L'annuncio è arrivato sul PlayStation Blog ufficiale americano, dove Sony ha presentato le quattro nuove colorazioni del DualShock 4 in arrivo questo autunno.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia e nell'immagine a fondo pagina, le quattro colorazioni in questione sono le seguenti: Rose Gold, Titanium Blue, Electric Purple e Red Camouflage.

I giocatori PS4, dunque, avranno a disposizione altre quattro opzioni per personalizzare lo stile del proprio DualShock 4. Al momento Sony Interactive Entertainment non ha fornito nessun dettaglio sui prezzi di queste nuove colorazioni, limitandosi a precisare che i controller arriveranno sul mercato durante l'autunno del 2019.

A partire da novembre, inoltre, sarà possibile acquistare anche il Gold Wireless Headset - Rose Gold Edition, vale a dire una versione oro-rosa dell'headset ufficiale senza filo. Potete dargli un'occhiata nel video riportato in calce.

Nell'attesa di conoscere nuovi dettagli sui prezzi e sulla data di lancio delle quattro colorazioni Rose Gold, Titanium Blue, Electric Purple e Red Camouflage del DualShock 4, dunque, vi lasciamo alla visione del nuovo trailer riportato in cima alla notizia.

Tra queste quattro, qual è la nuova colorazione che gradite maggiormente? Pensate di acquistarne almeno una? Fatecelo sapere nel riquadro dedicato ai commenti.