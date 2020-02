DualShock 4 Back Button Attachment: la Video Recensione del nuovo accessorio per il joypad PS4

Il nuovo accessorio ufficiale di Sony per PlayStation 4 aggiunge nuovi pulsanti al controller DualShock 4: scopriamo le sue funzionalità in questo video.

Disponibile in Italia dal 14 febbraio, il Back Button Attachment (venduto qui da noi come Espansione Tasti) consente al joypad DualShock 4 di espandere la propria dotazione di tasti attraverso l'aggiunta di due pulsanti posteriori, entrambi rimappabili con 16 diverse azioni.

Il nuovo accessorio di Sony integra inoltre un display OLED che consente all'utente di avere delle informazioni dettagliate sulle configurazioni utilizzate e sulle opzioni di customizzazione a propria disposizione, il tutto grazie alla presenza di un ulteriore tasto che permette ai giocatori di salvare fino a tre configurazioni specifiche.

Nonostante le dimensioni importanti, l'ultimo dispositivo sfornato dal colosso tecnologico giapponese si rivela essere un valido compagno di gioco grazie all'ottima ergonomia e alla sua incredibile duttilità di impiego, merito dei test condotti su tutti i videogiochi della ludoteca di PlayStation 4 e PS VR.

Per un ulteriore approfondimento, oltre al video di cui sopra vi consigliamo di leggere la recensione del Back Button del DualShock 4 a firma di Francesco Fossetti per scoprire pregi e difetti di questo nuovo accessorio videoludico per il pad ufficiale di PS4.