DualShock 4 su iPhone e iPad con iOS 13: Sony spiega come collegare il controller PS4

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, Anand Agarwal ha illustrato, in qualità di direttore della divisione Marketing su periferiche ed eventi eSport di Sony, come effettuare la connessione al controller DualShock 4 di PS4 a tutti i sistemi mobile Apple aggiornati con iOS 13.

Grazie al nuovo software di sistema introdotto dal colosso tecnologico di Cupertino su tutti i dispositivi iOS, iPad OS, tvOS e MacOS compatibili con iOS 13, i possessori di un controller DualShock 4 possono collegare il proprio pad al sistema Apple desiderato per giocare ai titoli compatibili o per utilizzarlo nelle applicazioni che rendono possibile questo sistema di input tramite periferiche esterne.

Come ci spiega Agarwal, il procedimento da effettuare è piuttosto intuitivo e prevede la sincronizzazione del controller con il proprio sistema mobile aggiornato ad iOS 13 tramite la connessione Bluetooth, senza cioè ricorrere ad alcun tipo di cavo.

Per associare il DualShock 4 a un sistema iOS 13, il primo passaggio da compiere è perciò quello di attivare il Bluetooth sul proprio smartphone, tablet o dispositivo Apple: fatto questo, bisognerà semplicemente premere per qualche secondo il tasto centrale "PS" del controller, attendere che la Light Bar inizi a lampeggiare e aspettare che lo stesso segnale luminoso del pad PS4 ridiventi blu per indicare l'avvenuta sincronizzazione.

Una volta concluso questo procedimento, si potrà impiegare il DualShock 4 nei giochi Apple Arcade compatibili e su un'ampia gamma di applicazioni, videoludiche e non, presenti nell'App Store: tra queste, è impossibile non citare l'app ufficiale di PlayStation che consente l'accesso alla funzione di Remote Play su iOS.