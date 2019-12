DualShock 5: il brevetto di Sony svela le nuove funzionalità del controller di PS5

Mentre in rete continuano a tenere banco i rumor sull'hardware di PS5 dedicato al Ray Tracing, Sony decide di aggiornare il brevetto del controller di PlayStation 5: i nuovi documenti svelano ulteriori funzionalità inedite del DualShock 5.

A renderci partecipi di questa nuova scoperta è la sempre attenta redazione di Let's Go Digital, che ci invita a dare un'occhiata alla versione aggiornata del brevetto del controller di PS5 per scoprire quali novità hanno in serbo per noi i progettisti di Sony.

I nuovi render esplicativi che accompagnano la descrizione delle tecnologie e dei dispositivi brevettati dal colosso giapponese mostrano infatti due "sezioni aggiuntive" sulla parte posteriore del controller: all'interno di questi alloggiamenti troviamo due coppie di pulsanti, per un totale di quattro tasti aggiuntivi che si sommano a quelli già presenti sul DualShock 4 attuale.

I pulsanti in questione dovrebbero essere di due tipi: i primi saranno di grandezza superiore e svolgeranno delle funzioni di "manopole", mentre i secondi avranno dimensioni più ridotte e non sembrano avere delle caratteristiche diverse dai tasti tradizionali che compongono il quartetto di icone storiche dei controller PlayStation. Anche stavolta, i ragazzi di Let's Go Digital si sono avvalsi dell'aiuto del designer italiano Giuseppe Spinelli per ricreare i render del controller (qui trovate il suo profilo YouTube Snoreyn). Cosa ne pensate di queste nuove funzionalità? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare in calce a questa notizia le immagini del DualShock 5 di PS5 riprese dal nuovo brevetto di Sony.