Il DualShock di PS1 e PS2 ha un tasto che avete usato molto poco: a cosa serviva Analog?

DualShock e DualShock 2 sono diventati per molti una estensione vera e propria del braccio da adolescenti, un controller che avete tenuto in mano per anni e anni, ogni singolo giorno della vostra vita. Ma c'è un pulsante che, ne siamo sicuri, avete usato davvero molto poco e vi spieghiamo perché.

Ci riferiamo al tasto Analog, in gomma morbida, sulla parte frontale, di forma rettangolare come Select (mentre Start era a forma triangolare). Ma a cosa serviva esattamente? Il pulsante Analog compare per la prima volta nel controller Dual Analog di PS1, predecessore del DualShock, di fatto un controller con due levette analogiche simmetriche ma privo della vibrazione, evoluzione del controller standard che come ricorderete aveva il D-Pad a quattro vie ma nessuna levetta. Il tasto Analog è poi stato mantenuto anche nel DualShock 2 di PlayStation 2 e serviva per disattivare o attivare le due leve analogiche, poiché all'epoca non tutti i giochi erano compatibili con le levette analogiche e quindi il giocatore poteva decidere se attivare o disattivare gli stick semplicemente premendo il tasto Analog, con tanto di LED che indica la corretta attivazione o disattivazione delle levette. Una volta disattive eviterete di premerle per errore poiché semplicemente non funzionano.

Questa funzionalità in realtà è sempre stata usata pochissimo dai giocatori e sopratutto nei giochi usciti durante la seconda fase del ciclo vitale di PlayStation 2 le levette vengono attivate in automatico di default non appena si accende la console. E infatti a partire dal DualShock 3 il tasto Analog viene completamente eliminato dal controller Sony.

