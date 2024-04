Il DualShock e il terrore dei tasti più odiati: i ricordi indelebili di L3 e R3!

Se il tasto Analog è il più misterioso del DualShock di PS1 e PS2, i pulsanti L3 e R3 sono certamente tra i più 'odiati' dai videogiocatori cresciuti a pane e console PlayStation (ma non solo): basta tornare con la memoria ai gloriosi anni della PSOne per rievocare ricordi indelebili legati all'accoppiata L3+R3.

Non è un caso, infatti, se in rete troviamo un'infinità di video approfondimenti, discussioni della community e meme scherzosi che sottolineano l'avversione dei giocatori per questi due tasti. Alzi la mano chi, sul finire dei mitici anni '90, non ricorda quel fastidioso e frustrante scricchiolio prodotto dalla pressione dei 'pulsanti nascosti' degli analogici, dando quasi l'impressione che la scocca del controller fosse in procinto di implodere!

Ad alimentare l'odio per L3 e R3 troviamo poi il design stesso delle primissime generazioni di DualShock, con analogici dalla qualità costruttiva che lasciava a desiderare e, soprattutto, con un'ergonomia che definire insufficiente sarebbe quasi un insulto al buon senso di chi in quegli anni, con stoico eroismo, ha resistito al dolore di palmi e polpastrelli pur di cimentarsi in maratone di Pro Evolution, Burnout, Crash, Final Fantasy, Gran Turismo e Metal Gear.

Dietro all'astio dei videogiocatori per l'accoppiata L3+R3, ripensandoci, potrebbe esserci anche la mancata standardizzazione delle meccaniche di gameplay legate all'utilizzo di questi due tasti: nell'industria è ormai consuetudine affidare a pulsanti come il trigger destro dei compiti come lo sparo con un'arma, ma quando guardiamo alle funzioni associate a L3 e R3 ci ritroviamo in una vera e propria giungla da cui è difficile uscirne.

In quest'ottica trovano facile giustificazione le polemiche dei giocatori per l'utilizzo di L3 e R3 nella risoluzione di enigmi ambientali particolarmente complessi, o anche solo per eseguire mosse semplici come il salto. Le critiche al famigerato binomio L3+R3 si trascinano da anni sui social e sui forum di settore, tanto da coinvolgere anche i videogiocatori delle console moderne in ragione, anche qui, dell'oggettivo fastidio provocato dal dover necessariamente 'forzare il click' degli analogici per proseguire le proprie avventure digitali.

E voi, cosa ne pensate dei tasti L3+R3? Ritenete che sia giunto il momento di abbandonarli definitivamente (magari standardizzando i controller con tasti sul retro) o, al contrario, giudicate eccessive le critiche ai due pulsanti più odiati dai videogiocatori console? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sulle più grandi delusioni della prima PlayStation, da Bubsy 3D a Spawn.

