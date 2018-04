Dubai diverrà il punto nevralgico degli esport: al via la costruzione della prima Arena

Gli esport sembrano in rapida crescita anche in Medio Oriente, con gli Emirati Arabi Uniti (EAU) che andranno a costruire la prima sede dedicata agli esport della regione. A Dubai, il Dubai Media Office (DMO) e l'agenzia di investimenti interna TECOM Group hanno svelato i piani per quello che verrà denominato Dubai X-Stadium.

L'ambizione è enorme: ospitare eventi di livello mondiale per gli esport e rendere il regno un centro nevralgico per gli esport a livello globale. Gli obiettivi dietro al Dubai X-Stadium sembrano essere, come il resto della modernissima capitale, di portata gargantuesca.

La partnership tra DMO e il gruppo TECOM è stata ufficialmente approvata dal principe ereditario del regno Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che sovrintende alla Dubai Future Foundation degli Emirati Arabi Uniti. La fondazione è stata creata nel 2010 dal principe ereditario, come mezzo per mantenere il regno mediorientale all'avanguardia della tecnologia e degli investimenti nella regione.

"Viviamo in un mondo in cui la cultura digitale sta rimodellando tutti gli aspetti della vita, compresi gli sport", ha scritto il direttore del Dubai Media Office Mona Ghanem Al Marri in un comunicato stampa. Mentre la popolarità predominante degli esport è ancora negli Stati Uniti, i giochi e gli esport sembrano guadagnare rapidamente terreno in Medio Oriente.

Nell'ultimo anno, due regni mediorientali (Arabia Saudita e Giordania) hanno creato associazioni di esport specifiche che mirano a promuovere e sviluppare i talenti regionali. Inoltre, l'accademia degli Emirati Arabi Uniti è entrata ufficialmente nel settore degli esport il 18 gennaio per facilitare il crescente interesse nei giochi competitivi.

Il Dubai X-Stadium, quindi, sembra mettere gli Emirati Arabi Uniti in prima linea nello sviluppo di esportazioni nel Medio Oriente. Con la crescente popolarità degli esport, i giochi competitivi saranno ora utilizzati anche come mezzo per attrarre più turismo nel regno, oltre a rinsaldare il suo posto come una delle principali economie digitali del mondo.