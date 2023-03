Dubbi o domande sui videogiochi? Vi rispondiamo oggi dalle 15:00 su Twitch

Nuovo appuntamento con il Q&A Gaming di Everyeye.it: due ore di domande e risposte in compagnia di Alessandro Bruni, pronto a rispondere a tutte le vostre domande sul mondo dei videogiochi.

Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 15:00 di oggi pomeriggio, mercoledì 22 marzo. Vi invitiamo come di consueto a lasciare qui sotto i vostri quesiti sui temi del momento (e non solo, ovviamente) risponderemo durante la diretta. Cercate di essere concisi nella formulazione delle domande, in questo modo ci sarà spazio per rispondere al maggior numero di persone nell'arco delle due ore di live.

Le novità di cui discutere certamente non mancano, dall'imminente uscita di Resident Evil 4 Remake fino ai rumor su PlayStation 5 PRO e alla presunta finestra di lancio di Marvel's Spider-Man 2. E ancora, la seconda serie di The Last of Us, i continui battibecchi tra Sony e Microsoft e le sensazioni emerse dalla recente Beta di Diablo 4. Sotto con le domande quindi, ci vediamo alle 15:00 su Twitch!