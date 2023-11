Avevate dubbi? EA Sports FC 24 è il gioco più venduto del Black Friday in UK

EA Sports FC 24 domina al Black Friday in UK, il gioco Electronic Arts registra vendite in aumento del 101% in particolare su PlayStation 5. In generale, durante il Black Friday le vendite dei giochi fisici nel Regno Unito sono cresciute del 7% rispetto allo scorso anno.

Secondo posto per Hogwarts Legacy mentre sul gradino più basso del podio troviamo Call of Duty Modern Warfare 3. Super Mario Bros Wonder e Marvel's Spider-Man 2 occupano invece le posizioni numero 4 e 5, entrambi con vendite leggermente in aumento rispetto alla scorsa settimana.

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Call of Duty Modern Warfare 3 Super Mario Bros Wonder Marvel's Spider-Man 2 Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Assassin's Creed Mirage Mortal Kombat 1 Star Wars Jedi Survivor

Gli sconti del Black Friday fanno bene anche ai giochi di catalogo con Star Wars Jedi Survivor che passa dalla posizione 32 alla 10 (+400%), God of War Ragnarok torna alla posizione numero 18 con vendite in aumento del 102% mentre Resident Evil 4 Remake passa dalla posizione 36 alla 22. F1 23 registra vendite in crescita del 302%, tra gli altri giochi che hanno beneficiato dei saldi del Black Friday troviamo anche Street Fighter 6, Diablo 4, Stray, WWE 2K23, Lego Harry Potter Collection e Just Dance 2023.