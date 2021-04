Dubbi su Xbox Series X|S e Game Pass? Chiama l'esperto di GameStopZing

Avete dubbi su quale console acquistare tra Xbox Series X, Series S e One, oppure sul funzionamento del servizio Xbox Game Pass? GameStopZing giunge in vostro soccorso mettendovi a disposizione un esperto di Xbox, con il quale parlare in diretta!

Quando navigate sul sito di GameStopZing e vedete il bottone "Chiama l'esperto Xbox", vi basterà cliccare ed entrare subito in contatto con lui. In questo modo potrete chiedergli qualsiasi cosa inerente al mondo di Xbox, dalle differenze che intercorrono tra i differenti modelli di console e accessori in vendita, al funzionamento del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Gli esperti Xbox sono disponibili online dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 19:00.

L'unica cosa di cui avrete bisogno è un microfono. Durante la chiamata, la webcam sarà attiva solo per l'esperto, cosicché lui possa mostrarvi i prodotti dal punto vendita, senza vedervi. La privacy è importantissima: il servizio è anonimo e non raccoglie dati personali, quindi potrete attivare la chiamata in tutta tranquillità! Trovate altri dettagli sul sito ufficiale di GameStopZing.