Questa è senza dubbio la cosa peggiore che sia mai successa ai videogiochi di Dragon Ball

Si lo sappiamo che siete in hype per Dragon Ball Sparking Zero, ma non tutti i giochi di Dragon Ball hanno avuto un’aura potentissima: quello ispirato al film in live action ad esempio era un vero incubo...

Mentre gli appassionati attendono l'uscita del gioco in Unreal Engine 5 erede di Budokai Tenkaichi, vogliamo soffermarci sulla storia di quello che è considerato dai più come il peggior titolo legato al mondo del compianto Akira Toriyama.

Stiamo parlando del tie-in di Dragon Ball Evolution, il tristemente noto film live action che in alcun modo ha saputo rendere giustizia al materiale di partenza. Uscito nel 2009 su PlayStation Portable, è stato definito spesso come il peggior gioco per PSP ma anche , un disastro in formato UMD

All’apparenza potrebbero sembrare delle dichiarazioni tremende, ma è davvero così? Tanto per cominciare, premere un tasto d’attacco ripetutamente senza fare altro era sufficiente per battere i nemici nella story mode, a causa di un’intelligenza artificiale deficitaria. Dotati delle immancabili mosse speciali, i combattenti lottavano a ritmi sostenuti, ma l’azione si faceva alle volte confusionaria.

Le animazioni dei guerrieri assomigliavano molto a quelle viste nei giochi Shin Budokai, del resto il team di sviluppo era lo stesso, il problema però era proprio l’aspetto dei protagonisti. Il gioco del resto riproduceva con una certa attenzione gli scenari, le acconciature improbabili e i tremendi costumi del film live action, ed è per questo che non riusciva ad appagare i fan di Dragon Ball sul fronte visivo.

I dialoghi tra i personaggi – o meglio, tra le loro immagini statiche e inespressive - erano soltanto in forma testuale e le musiche di accompagnamento erano del tutto incapaci di suscitare la sensazione di trovarsi nell’universo di Goku e soci. Ad aggravare la situazione ci pensavano la scarsa quantità di modalità disponibili e, per ragioni di fedeltà alla pellicola, un roster assolutamente ridotto all’osso, con appena 11 lottatori presenti. Se non altro, tra questi c’era anche Bulma, che poteva mettere in difficoltà i nemici più ostici nell’Arcade Mode con le sue capsule, contenenti motociclette o… orsacchiotti di peluche.

Ai suoi attacchi corpo a corpo aggiungeva le sventagliate di proiettili con le doppie pistole, mentre l’improbabile Goku in versione Grande Scimmia lanciava grossi massi sugli avversari. Potremmo stare a parlare per tanto tempo di tutte le storture di Dragon Ball Evolution, ma crediamo che i motivi che lo rendono un prodotto da cui tenersi alla larga siano già piuttosto chiari.

