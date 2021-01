Dubbio leak svela la data di Switch Pro e il titolo di Breath of the Wild 2?

Sta diventando virale un nuovo leak emerso nelle ultime ore che svelerebbe il nuovo evento Direct che Nintendo starebbe preparando per l'11 gennaio. Le informazioni emerse, però, risultano essere tanto intriganti quanto poco plausibili.

Se il leak dovesse rivelarsi fondato si tratterebbe di un evento semplicemente stratosferico per i fan Nintendo. I documenti trapelati, infatti, includono una lunga lista di annunci attesi e sorprese inaspettate.

Tra questi, troviamo la data di lancio di Nintendo Switch Pro fissata al 23 aprile 2021, con diversi analisti che si sono detti fiduciosi riguardo all'arrivo della console entro quest'anno. L'ibrida della grande N verrebbe tirata a lucido con un comparto hardware nuovo di zecca capace di supportare la risoluzione 4K in modalità TV, l'Nvidia DLSS 2.0, l'audio Bluethoot, e presenterebbe uno schermo in alta definizione, un hard disk di 256GB, una Dock Station Pro e dei Joy-Con Pro. Il tutto venduto al prezzo di 399,99$.

Non solo hardware: secondo il leak, sarebbero in cantiere i trailer di Super Mario Odyssey 2, Metroid Prime Resurgeance, Mario Kart 9, Splatoon 3, Fire Emblem: Path of Radiance, affiancati da annunci legati a numerose produzioni di terze parti come Kingdom Hearts 3, Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 2, e Bayonetta 3 (il cui sviluppo procede al meglio, come dichiarato da Hideki Kamiya).



Dulcis in fundo, i documenti citano persino "The Legend of Zelda: Echoes of the Past", ovvero il seguito di Breath of the Wild che dovrebbe affiancare il lancio di Switch Pro ad aprile.

Insomma, per quanto il leak stia facilmente prendendo piede su Internet, appare decisamente inverosimile per essere fondato. Sembra più che altro una raccolta di tutti i desideri della fanbase Nintendo riassunti in un unico documento. Vi raccomandiamo dunque di prendere con estrema cautela quanto riportato sopra.