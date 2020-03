Duck Tales Remastered: la versione digitale torna in vendita dopo quasi un anno

È ormai trascorso quasi un anno dalla rimozione di DuckTales Remastered dagli store digitali di PC e console e questa sera, a sorpresa, il gioco è ritornato ad essere disponibile all'acquisto.

Il gioco in questione, uscito nell'ormai lontano 2013, è stato rimosso da Capcom lo scorso agosto 2019 senza alcuna motivazione ufficiale e allo stesso identico modo è ricomparso nella sua versione digitale per Xbox 360, PlayStation 3, WiiU e PC. Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di recuperare il rifacimento del classico gioco ispirato a Zio Paperone e soci per Nintendo Entertainment System, vi ricordiamo che la versione Xbox 360 è giocabile senza alcun problema su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X grazie alla retrocompatibilità. Per quello che riguarda invece la versione PC, il prezzo del gioco è attualmente fissato a 13,99 euro (il suo costo è quindi lo stesso registrato al momento della sua scomparsa dagli store online) su Steam e i suoi requisiti di sistema sono più che abbordabili.

Vi ricordiamo che al momento dell'annuncio del ritiro del gioco dai negozi digitali, DuckTales Remastered ha registrato un incredibile picco di vendite. Se per qualche motivo ve lo foste perso, vi proponiamo anche tutti i dettagli su Minecraft x DuckTales, pacchetto per il titolo Mojang dedicato ai celebri personaggi Disney.