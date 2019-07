Due anni di carcere per l'hacker che attaccò Daybreak Games

Si è conclusa con una condanna definitiva la vicenda relativa all'attacco hacker ai danni di Daybreak Games nel 2013 e 2014, all'epoca ancora conosciuta come Sony Online Entertainment. Austin Thompson dovrà scontare 27 mesi di prigione per via del suo coinvolgimento negli attacchi DDoS contro la società.

Thompson si era dichiarato colpevole di tutte le accuse a Novembre 2018, ed il processo si è concluso nella giornata di ieri, con la sentenza definitiva che oltre al carcere lo condanna al risarcimento di 95.000 dollari nei confronti di Daybreak Games.

Gli attacchi del 2013 furono effettuati dal gruppo chiamato DerpTrolling, di cui l'hacker era a capo, ed ha coinvolto altri servizi online oltre a quelli di Sony, tra cui Battle.net, Dota 2 e League of Legends. Non si trattava però dell'unico gruppo di hacker che aveva come bersaglio Daybreak Games, visto che si sono registrati attacchi anche da parte di Lizard Squad, che colpì i servizi online di Planetside 2, H1Z1, Everquest ed altri titoli di proprietà dell'azienda.

Anche l'anno precedente la stessa Lizard Squad aveva tweettato un allarme bomba per quanto riguarda un volo della American Airlines, impedendo così di decollare all'aereo sul quale doveva salire il presidente di Sony Online Entertainment, John Smedley.