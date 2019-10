Due anni di Super Mario Odyssey: il kolossal su Switch visto con gli occhi di un fotografo

Da grande appassionato di Super Mario Odyssey, il fotografico professionista Daniel Cordero ha deciso di festeggiare il secondo anniversario dal lancio su Nintendo Switch del capolavoro della casa di Kyoto realizzando una meravigliosa galleria immagini.

Dal mese di ottobre del 2017 ad oggi, Nintendo ha distribuito circa 14 milioni di copie di Super Mario Odyssey, un dato che, a prescindere dai risultati finanziari legati alle vendite effettive, lo rende il titolo 3D di maggior successo dell'intera epopea dell'idraulico baffuto della grande N.

Cordero ha così deciso di immortalare in foto i momenti più emozionanti e divertenti dell'avventura di Super Mario per testimoniare la cura per i dettagli riposta dal Nintendo Group EPD in sede di sviluppo di questo kolossal che, come giustamente sottolineato da Francesco Fossetti nella nostra recensione di Super Mario Odyssey, rappresenta il degno erede di Super Mario 64 e un viaggio che rimarrà nella storia del medium videoludico e nella nostra memoria.

In calce alla notizia trovate una selezione delle immagini realizzate dal fotografo professionista,ma vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Daniel Cordero per ammirare l'intera collezione di scatti ingame di Super Mario Odyssey.