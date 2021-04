Due giocatori QLASH alla FIFA eNations Cup, il mondiale di FIFA 21

Le eNazionali di Italia e Spagna di FIFA avranno ciascuna un giocatore del team QLASH: Karim Rmaiti e Alejandro Hidalgo. I due talenti del joypad PlayStation 4 parteciperanno infatti alla prossima FIFA eNations Cup.

Sono 60 i Paesi che si sfideranno in questa seconda storica edizione della eNations Cup; la prima fu nel 2019, con 20 nazionali. Vinse la Francia in finale con l’Argentina. Allora non c’era l’Italia.

Per scegliere i rappresentanti azzurri la FIGC ha organizzato un torneo di qualificazione che Karimisbak ha vinto battendo in finale per 9 a 2 GuarinoJR.

Lo stesso ha fatto sul fronte spagnolo H1dalgo, conquistando così anche lui la possibilità di indossare la maglia della sua nazionale. La strada è ancora lunga. Italia e Spagna, insieme alle altre 60 squadre, dovranno affrontare le qualificazioni continentali online dal 20 al 23 maggio.

I migliori 11 team europei accederanno alle fasi finali live a Copenhagen, dal 20 al 22 agosto. Il montepremi complessivo è di 500mila dollari. La nazionale italiana al completo è formata, oltre che da Karim "Karimisbak" Rmaiti, dall’altro finalista PS4 Rocco "guarinoJR" Guarino e, su Xbox, da Gianluca "Pignone" Ciliberti.

Karim ha affidato ad Instagram la sua gioia: “Non ci sto credendo, devo ancora realizzarlo. Sono veramente senza parole, in un solo anno sono passato dal fare oro1 a diventare player della nazionale, una cosa che potevo solo sognare prima di andare a dormire”.