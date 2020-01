Ci sono solo due giochi del 2019 nella lista dei titoli più redditizi di Steam

La fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo sono tradizionalmente periodo di bilanci, e Steam ha dunque diffuso alcuni dati interessanti, tra cui la lista dei giochi più redditizi del 2019. Salta all'occhio un dato in particolare, ossia che sono presenti solamente due titoli usciti quest'anno.

Tra i titoli più venduti su Steam infatti troviamo Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware, e Total War: Three Kingdoms, di Creative Assembly, mentre tutti gli altri sono usciti almeno da un anno. Sekiro peraltro ha venduto 3.8 milioni di copie ed ha vinto l'ambito premio di gioco dell'anno ai The Game Awards (qui la nostra recensione di Sekiro per approfondire).

La lista "Platinum" è poi completata da mostri sacri come GTA V, Monster Hunter World, The Elder Scrolls Online, DOta 2, Rainbox Six: Siege, Destiny 2, Counter-Strike, PUBG, Warframe e Civilization VI.

Nella lista "Gold" invece ci sono cinque titoli del 2019: Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Mordhau, Star Wars Jedi Fallen Order e Halo: The Master Chief Collection. Tra gli altri della lista invece, sorprende anche la presenza di The Witcher 3 Wild Hunt, gioco uscito nell'ormai lontao 2015, ma che ha ottenuto una nuova ondata di popolarità grazie all'arrivo della serie TV su Netflix. The Witcher 3 ha superato il record di giocatori connessi proprio nei giorni scorsi.