Due nuovi giochi gratis per PC in regalo da oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, arrivano i nuovi regali di Epic Games Store: questa settimana usiamo il plurale perché i giochi gratis sono due, al contrario del solo gioco gratis regalato nelle ultime settimane. Una bella occasione per arricchire la propria libreria software a costo zero.

Il primo gioco gratis è The Silent Age, avventura/thriller punta e clicca con tanti misteri da risolvere e una estetica che richiama i gloriosi anni '70. Anche Tunche è gratis su Epic Games Store, ecco la sinossi: "Tunche, un essere estremamente potente, è impazzito e ora creature malvagie si stanno impadronendo della giungla. Aiuta Rumi e i suoi amici a scoprire la verità dietro alle azioni di Tunche e a ristabilire la pace in Amazzonia in questo adorabile gioco d'azione roguelike."

Sia Tunche che The Silent Age sono disponibili per il download gratis dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 6 aprile, ricordatevi che ancora per poche ore potete scaricare Chess Ultra e uno Starter Pack per World of Warships, questi contenuti saranno disponibili fino alle 16:59 del 30 marzo.

Tutti i giochi gratis su Epic Games Store resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.