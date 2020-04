Due mesi gratis di Google Stadia Pro: quali sono i controller compatibili?

Dopo aver appreso dell'inizio della promozione con due mesi gratis a Google Stadia Pro, facciamo il punto della situazione sui controller compatibili con il servizio in game streaming del colosso di Mountain View.

In previsione del sensibile aumento di utenti che interesserà la piattaforma su nuvola di Big G, proviamo allora a fare un veloce ripasso dei sistemi di input che possono essere impiegati per giocare in streaming ai titoli presenti nella ludoteca digitale di Google Stadia e ai giochi gratis per gli abbonati a Stadia Pro.

Partendo dal presupposto che tutti i titoli di Google Stadia possono essere fruiti tramite mouse e tastiera (ma non su sistemi mobile iOS e Android), ci sono alcune limitazioni legate alle opzioni di compatibilità con i controller più famosi attualmente in commercio, come quelli utilizzati dall'utenza console che possiede PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch.

Per aiutarci a chiarire questo importante punto, i curatori del blog ufficiale di Google Stadia hanno realizzato una scheda che riassume con efficacia la compatibilità dei controller e le modalità di connessione in base al dispositivo impiegato per tuffarsi nell'ecosistema in streaming di Stadia.

I dispositivi di input selezionati da Google per realizzare questa scheda comprendono il DualShock 4 di PS4, il controller ufficiale di Stadia, lo Switch Pro Controller di Nintendo e la famiglia di pad Microsoft che va dal controller Xbox 360 cablato all'Xbox Elite Controller per Xbox One e PC Windows, comprendendo anche l'Xbox Adaptive Controller. In calce alla notizia trovate il link al blog di Google e l'immagine (aggiornata all'8 aprile, e quindi passibile di ulteriori modifiche in futuro) con la scheda sui controller compatibili.