Due insider svelano LEGO 2K Drive, gioco di corse stile Mario Kart. Ma esisterà davvero?

Nel weekend, Shpeshal Nick ha rivelato l'esistenza di un nuovo videogioco di corse arcade in titolato LEGO 2K Drive e prodotto da 2K Games su licenza LEGO. Il rumor è stato poi confermato da Tom Henderson, il quale afferma che il nuovo gioco esiste veramente e aggiunge che presto si terrà una Closed Beta.

Stando alle indiscrezioni raccolte dai due insider, LEGO 2K Drive è un gioco di corse arcade stile Mario Kart con focus sul multiplayer PvP, Tom Henderson conferma un gran numero di circuiti e varie opzioni e modalità presenti, con ampio spazio dedicato alla personalizzazione, con la possibilità di creare veicoli personalizzati, inoltre non mancano power-up, bonus e potenziamenti.

Al momento non abbiamo altri riscontri sull'esistenza di LEGO 2K Drive ma la conferma di Henderson e Nick Backer suona come un ufficialità, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte delle due aziende. Nel 2022, VGC aveva svelato una partnership tra LEGO e 2K Games per una serie di giochi sportivi, di fatto non ci sono stati annunci ufficiali a riguardo ma presumibilmente LEGO 2K Drive potrebbe essere solamente il primo di una serie di progetti in fase di sviluppo.

Nel frattempo, sembra che WB Games e TT Games abbiano cancellato alcuni giochi LEGO tra cui un nuovo LEGO Batman per concentrarsi su un ambizioso progetto a tema LEGO Harry Potter.