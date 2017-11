Due mesi di Sony Vegas Pro gratis con le motherboard di MSI

: Piattaforme ideali per sfruttare al meglio i processori multi-core di ultima generazione, le motherboardconsentono di realizzare soluzioni per il video editing in 4K ad altissime prestazioni.

Per questo MSI ha deciso di dar vita a un'iniziativa che renderà più semplice e conveniente assemblare un completo PC per il video editing con le sue mainboard. Da oggi, infatti, tutti coloro che acquisteranno una motherboard MSI X299 SLI Plus o una Z370 SLI Plus avranno avranno la possibilità di accedere a un periodo di prova di 60 giorni del software di video editing Vegas Pro.

Per ottenere il massimo in questo ambito MSI consiglia poi l'adozione di memorie come le HyperX Predator DDR4, hard disk come i velocissimi Seagate BarraCuda PRO, efficienti case come il Cooler Master MasterCase H500P, sistemi di raffreddamento come Masterliquid 240 e alimentatori modulari come il Cooler Master V750.