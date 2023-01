Ecco due tremendi modi in cui potrete morire in Hogwarts Legacy

Con l'approssimarsi dell'uscita di Hogwarts Legacy, Warner Bros. e Avalanche hanno ritenuto opportuno svelare il cast dei doppiatori. In questi giorni abbiamo così fatto la conoscenza, tra gli altri, di Simon Pegg nel ruolo del preside Phineas Nigellus Black, e di Sebastian Croft e Amelia Gething in quelli dei protagonisti (maschio e femmina).

Dopo l'annuncio della sua partecipazione al doppiaggio in lingua originale di Hogwarts Legacy, la Gething (nota per le sue partecipazioni al film biografico Emily e alla serie storica The Spanish Princess), ha condiviso con i suoi follower su Instagram diversi retroscena sul suo lavoro, inclusi due terribili modi in cui potrà morire la protagonista, ossia "arrostita da un drago" oppure "cadendo da una scopa" - evenienze che non auguriamo a nessuno!

Quello che è di primo acchito è sembrato solo un interessante aneddoto ha in realtà subito solleticato la curiosità dei fan. Farsi friggere da un drago è un'evenienza che abbiamo tutti quanti messi in conto, dal momento che la presenza di questi terribili nemici è già stata ampiamente confermata, ma come potremo cadere da una scopa? Sicuramente non giocando a Quidditch, dal momento che lo sport più amato dai maghi non sarà presente in forma giocabile, dunque è possibile che potremo essere colpiti da un incantesimo e scaraventati giù mentre cavalchiamo la scopa. Questo potrebbe anche confermare la presenza dei danni da caduta, sebbene al momento non ci sia alcuna certezza in merito. E se invece questa morte fosse prevista in un Quick Time Event?

Domande su domande che, fortunatamente, riceveranno delle risposte molto presto, dal momento che all'uscita di Hogwarts Legacy mancano poche settimane. Il debutto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC è fissato per il 10 febbraio 2023, mentre le edizioni PlayStation 4 e Xbox One sono destinate a raggiungere gli scaffali fisici e digitali qualche tempo dopo, il 4 aprile 2023. Su Nintendo Switch bisognerà invece attendere fino al 25 luglio 2023. A proposito di adattamenti, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà interamente doppiato in italiano.