Due Nintendo Direct a febbraio, secondo un insider: spunta una possibile data

Dopo aver recentemente riferito della possibile finestra temporale prevista per l'uscita di The Legend of Zelda: Breath f the Wild 2, la nota insider Sabi torna a parlare dell'universo Nintendo.

In particolare, non lo fa direttamente, ma riportando un rumor diffuso da quello che definisce essere un "amico affidabile", attivo in rete con il nome di "Zippo". Quest'ultimo, come potete verificare direttamente in calce a questa news, ha condiviso alcune possibili anticipazioni su ciò che attende gli appassionati della Casa di Kyoto nel prossimo futuro.

L'insider riferisce infatti che il mese di febbraio sarà testimone della trasmissione di non uno, ma ben due Nintendo Direct. Pur non completamente certo delle tempistiche, l'utente riferisce di come i rumor legati alla data di giovedì 20 febbraio sembrino poter combaciare con novità legate ad Animal Crossing: New Horizons, nuovo capitolo della celebre saga, atteso su Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 marzo. Presumibilmente, il secondo Direct potrebbe invece essere un appuntamento tradizionale, non legato ad una singola produzione.



Ad ogni modo, ad ora l'informazione non è assolutamente confermata: per scoprire se nel corso delle prossime settimane sarà possibile assistere alla trasmissione di uno o più nuovi Direct sarà necessario attendere eventuali conferme in tal senso da parte di Nintendo. In chiusura, segnaliamo che recentemente la Casa di Kyoto ha affermato che Switch è entrata nel pieno del suo ciclo vitale.