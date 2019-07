Due nuovi video dietro le quinte per Marvel's Iron Man VR

Il Comic-Con di San Diego è stata l'occasione giusta per Marvel Games per svelare nuovi dettagli sui suoi attuali progetti, tra cui Marvel's Avengers, Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero per Nintendo Switch (disponibile da oggi) e Marvel's Iron Man VR.

Relativamente al gioco di Iron Man per PlayStation VR, Marvel Games e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato due video dietro le quinte nei quali gli sviluppatori affrontano vari argomenti come le tecniche utilizzate per rendere al meglio la sensazione del volo in Realtà Virtuale ed il lavoro svolto sull'armatura di Iron Man.

Marvel's Iron Man VR è sviluppato dallo studio indipendente Camouflaj, team noto per l'avventura a episodi Republique, l'uscita del gioco è prevista nel corso dell'estate 2019 in esclusiva su PlayStation VR, al momento Sony non ha svelato la data di lancio, restiamo quindi in attesa di comunicazioni da parte del publisher.