Due ore di Domande & Risposte, Plants VS Zombies e... Blade Runner nelle live di oggi!

Finalmente è venerdì, ma il fatto che molti di voi (e di noi!) bramano il meritato riposo dopo le fatiche della settimana, non significa che dobbiamo annoiarci e darci alla nullafacenza. Anzi, un ottimo modo per sfruttare questo tempo libero è quello di seguire le nostre live su Twitch, che oggi sono davvero da non perdere.

A partire dal fatto che i protagonisti sarete voi. Oggi si parte infatti dalle 15 con non una, ma ben due ore di Domande & Risposte, con il nostro Q&A Deluxe, in cui risponderemo a tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi. Iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 17 poi ci dedicheremo all'eterna battaglia tra le piante e i non morti. No, non siamo impazziti, semplicemente è arrivata la nuova incarnazione di Plants VS Zombies: Battle for Neighborville, che sembra davvero molto divertente. Scopritene di più insieme a noi, e per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Plants VS Zombies: Battle for Neighborville.

Si chiude poi alle 21 con un bello speciale. Con l'avvicinarsi del nuovo titolo di CD Projekt RED c'è tanta voglia di Cyberpunk, inteso anche come genere. Insieme a Be_Frankie dunque, parleremo di Blade Runner, uno dei suoi capisaldi, nel nostro nuovo appuntamento Cyberpunk Fever.

Ricapitolando:



Venerdì 18 ottobre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Plants VS Zombies: Battle for Neighborville

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Blade Runner feat Be_Frankie

