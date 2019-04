Due ore di Domande e Risposte, Sea of Thieves e Fortnite in diretta oggi su Twitch

Avete curiosità impellenti sul mondo dei videogiochi? Desideri sui titoli in arrivo più imminenti da veder soddisfatti? Due ore di dolce far niente da voler spendere in nostra compagnia? Allora non vi resta che collegarvi sul nostro canale Twitch a partire dalle 15 di oggi!

Il nostro Q&A, la sessione di domande e risposte con la redazione, arriva infatti oggi in edizione Deluxe, ed avrete dunque a disposizione non una, ma ben due ore per soddisfare tutte le vostre esigenze videoludiche in nostra compagnia.

Ma non si vive di sole domande e risposte, au contraire: il programma di oggi prevede anche due interessantissime live: si parte alle 17 quando vi mostreremo l'aggiornamento di Sea of Thieves, che sembra ora diventato il paradiso dei solcatori dei Sette Mari.

Alle 21 poi sarà il turno degli appassionati dei Battle Royale, visto che scopriremo insieme a RNade tutte le novità dell'aggiornamento 8.30 di Fortnite.

Ricapitolando dunque:

Q&A Deluxe (ore 15)

Due ore di domande a tema videoludico con la redazione di Everyeye.it

Sea of Thieves (ore 17)

Scopriamo le novità dell'aggiornamento di Sea of Thieves

Fortnite feat. RNade (ore 21)

Gameplay del popolare Battle Royale, recentemente aggiornato alla versione 8.30

Ricordiamo che è possibile guardare le nostre dirette iscrivendosi al canale Twitch di Everyeye, e che tutte le nostre live sono disponibili anche in replica sul canale YouTube Everyeye on Demand. Vi aspettiamo!