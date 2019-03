Due ore di Domande e Risposte e Sekiro in diretta oggi su Twitch

Ultimo giorno della settimana ed è di nuovo tempo di Q&A! L'abituale sessione di Domande e Risposte in compagnia della redazione torna oggi pomeriggio alle 15:00 in versione Deluxe, della durata di due ore.

Potete sfruttare lo spazio commenti qui sotto per proporre le vostre domande, da PlayStation 5 a Google Stadia, passando per Borderlands 3, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, l'arrivo di Cuphead su Nintendo Switch e in generale qualsiasi argomento necessiti per voi di un chiarimento.

Alle 17:00 spazio a Sekiro Shadows Die Twice, il nuovo gioco degli autori di Bloodborne e Dark Souls disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Tutti gli appuntamenti andranno in onda esclusivamente su Twitch agli orati indicati, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Volete vedere le repliche? Nessun problema, le trovate tutte sul canale YouTube Everyeye On Demand.