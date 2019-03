Due ore di Q&A, Apex Legends e The Division 2 in diretta oggi su Twitch

Venerdì è di nuovo tempo... di Q&A! La consueta ultima sessione settimanale di Domande e Risposte in compagnia della redazione di Everyeye.it torna oggi pomeriggio alle 15:00 in versione Deluxe, della durata di due ore.

Potete sfruttare lo spazio commenti qui sotto per proporre le vostre domande, da PlayStation 5 a Google Yeti, passando per Borderlands 3 e tutti i rumor più caldi degli ultimi giorni, la redazione sarà in diretta su Twitch per rispondere a tutti i vostri quesiti a tema videoludico!

Questa mattina alle 11:00 invece RNade sarà in diretta con Apex Legends per le ultime sessioni di allenamento prima dell'avvio della Stagione 1, attesa per il mese di marzo. Alle 17:00 spazio ad Alessandro Bruni con The Division 2 mentre alle 21:00 torna RNade con Rainbow Six Siege.

Tutti gli appuntamenti andranno in onda esclusivamente su Twitch agli orati indicati, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Volete vedere le repliche? Nessun problema, le trovate tutte sul nostro secondo canale YouTube Everyeye On Demand.