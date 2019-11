Due ore di Q&A Deluxe, Google Stadia e tanto altro nelle live di oggi su Twitch

Mentre il venerdì ci ricorda che sta per iniziare il weekend e potremo finalmente rilassarci dalle fatiche di un'intera settimana lavorativa, noi vi ricordiamo che mentre guardate la vostra agenda libera di impegni, vi possiamo trovare qualcosa di interessante con cui riempirla, grazie al nostro canale Twitch.

Anche oggi infatti vi offriremo un palinsesto tutto da seguire, anche perché i protagonisti, come spesso accade, sarete proprio voi! Si parte infatti alle 15 di oggi con non una ma ben due ore di Q&A Deluxe, che ci vedrà impegnati a rispondere alle vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi. Iniziate a scrivere ciò che vorreste chiederci nei commenti sotto questa news, e i più interessanti saranno letti durante la diretta.

Alle 17 invece parleremo di Google Stadia e dei servizi in streaming in generale insieme a Cydonia. Saranno davvero il futuro del gaming? C'è qualcosa da migliorare? Il Molise esiste realmente? Per conoscere le risposte a queste ed altre domande, collegatevi con noi oggi pomeriggio! Per arrivare preparati intanto, leggete la nostra recensione di Google Stadia.

Si chiude poi la giornata alle 21, con l'appuntamento ormai solito con Cyberpunk Fever. Be_Frankie oggi ci parlerà di Deus Ex.

Ricapitolando:

Venerdì 29 novembre

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Google Stadia e servizi in streaming feat Cydonia

Ore 21:00 - Cyberpunk Fever: Deus Ex feat. Be_Frankie

