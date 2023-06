Due ore di Xbox Showcase, le parole di Greenberg: 'Porterei un paio di mutande in più'

Negli ultimi giorni vi è stato un grande fermento per l'imminente evento dedicato al mondo Microsoft: si pensa che all'Xbox Showcase verranno presentate tra le dieci e le quindici esclusive e l'attesa attorno all'appuntamento dell'11 giugno continua a crescere esponenzialmente, soprattutto alla luce di alcune dichiarazioni dei vertici dell'azienda.

A poco tempo di distanza dall'ufficializzazione della trasmissione dell'Xbox Showcase in streaming in 4K/60FPS, dall'account Twitter ufficiale di Aaron Greenberg, il Vice Presidente del reparto marketing presso la divisione gaming di Microsoft, veniamo a sapere che "mancano sette giorni al nostro primo doppio spettacolo in assoluto. Circa due ore di giochi, giochi, giochi e Starfield". L'Xbox Showcase avrà quindi davvero molto da presentare alla propria utenza e, come visto anche dalle successive dichiarazioni dello stesso Greenberg, l'attesa per l'evento dei prossimi giorni non manca di certo.

In risposta ad un utente che afferma di non possedere una console Xbox ma di essere interessato a vedere ciò che il panorama Microsoft avrà da offrire in futuro (soprattutto per quel che concerne Starfield), Aaron Greenberg ha detto che "in questo caso porterei un paio di mutande in più". Le aspettative volano tutt'altro che verso il basso, ma cosa ci riserverà l'evento? Al momento vi sono poche conferme ufficiali su ciò che verrà mostrato nel corso delle due ore dello Showcase, ma di certo non mancheranno le sorprese.