Due porting arriveranno presto su Switch, forse Hitman o Deus Ex

Feral Interactive, nota per i suoi progetti di porting su Nintendo Switch, ha da poco confezionato per i fan di Tomb Raider la Lara Croft Collection, portando nella casa della grande N due amati spin-off con protagonista la predatrice di tombe per eccellenza. Ora, in un post teaser su X, Feral fa sapere che sono in arrivo altri due giochi.

Il messaggio è piuttosto criptico e nasconde una serie di indizi che celano più di un'interpretazione. Il disegno di un rader (che si anima visitando il sito web di Feral) mostra l'imminente arrivo di due nuovi progetti non ben precisati e in rete è già cominciato il theorycrafting.

Uno degli indizi reca una foto del video Smooth Criminal di Michael Jackson con la didascalia "Ora devi interpretare la parte", che proviene dalla canzone pop del 1984 "I want to be a clone" di Steve Taylor. L'idea del clone suggerisce che possa trattarsi di un Deus Ex o uno dei giochi di Hitman.

Il secondo indizio è una foto di delfini con la didascalia "Over our heads". Ci sono moltissime canzoni che contengono quella frase, ma si potrebbe pensare al gioco Ecco the Dolphin: Defender of the Future.

Si tratta di un gioco di azione e avventura che riavviava la serie e che è stato rilasciato nel lontano 2000 per Dreamcast, con una versione per PlayStation 2 successivamente rilasciata nel 2002. Sarebbe come riportare in auge una vecchia gloria, ma al momento non resta che attendere conferme ufficiali da Feral Interactive, quando avrà finito di stuzzicarci.