Due pro player di Call of Duty citano Activision per 680 milioni: che cosa è successo?

Non è un bel momento per la divisione eSports di Activision Blizzard, decimata dai recenti licenziamenti e non solo: recentemente due pro player di Call of Duty hanno fatto causa all'azienda per la pessima gestione della Call of Duty League.

Nello specifico, Activision Blizzard avrebbe sfruttato la sua posizione dominante per decidere regole e condizioni che i team sono stati costretti ad accettare per poter partecipare ai tornei. In particolare a fare causa al gigante sono ora Hector "H3CZ" Rodriguez e Seth "Scump" Abner del team OpTic Texas, iscritto prima alla Call of Duty World League e poi alla Call of Duty League dal 2020.

Entrambi chiedono un risarcimento di 680 milioni di dollari per danni personali e mancati introiti dovuti al nuovo regolamento della lega, che impedisce ai pro player di monetizzare con gli accordi di sponsorizzazione. Activision avrebbe chiesto l'esorbitante somma di 27.5 milioni di dollari per iscriversi alle competizioni, tanto che OpTic Gaming avrebbe dovuto cedere il 92.5% dell'azienda a investitori esterni per trovare i fondi necessari.

Di contro però i premi non sarebbero altrettanto altri e tutte le opzioni di monetizzazione dei team sono sotto stretto controllo di Activision Blizzard. Negli ultimi anni T-Mobile ha abbandonato il ruolo di main sponsor delle competizioni di Overwatch e Call of Duty a seguito degli scandali interni di Activision-Blizzard e dunque la stessa lega ha visto diminuire sensibilmente i suoi guadagni.