Due Q&A e My Hero One's Justice 2 con Cydonia in diretta oggi su Twitch

Continua anche oggi la programmazione estesa di Everyeye.it con ben sei appuntamenti in diretta dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata, tra cui il consueto Q&A Deluxe del venerdì pomeriggio.

A EveryDay (in onda dalle 10:00 alle 12:00) si aggiungono gli appuntamenti con due Q&A di cui uno espressamente dedicato al mondo tech, e il live gameplay di My Hero One's Justice 2 con Cydonia, a cui seguirà la nuova puntata di A Tutto Indie con Be_Frankie. Potete iniziare a porre i vostri quesiti per il Q&A nello spazio qui sotto, le domande più interessanti troveranno riscontro durante la diretta di oggi pomeriggio.

Everyeye Live venerdì 13 marzo 2020

Ore 10:00 - EveryDay

Ore 14:00 - Q&A Tech

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - My Hero One's Justice 2 feat Cydonia

Ore 21:00 - A tutto indie: What Remains of Edith Finch feat Be_Frankie

Appuntamento in diretta sul canale Twitch di Everyeye, se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.