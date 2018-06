Due retailer australiani catalogano The Last of Us Part 2 in uscita nel 2018

Stando alle finestre di lancio riportate dagli store online australiani di EB Games e Harvey Norman, l'uscita di The Last of Us Part 2 sarebbe fissata entro il 2018. Una notizia che entrerebbe in contrasto con le dichiarazioni del creative director di Days Gone.

Come potete vedere nelle due immagini riportate in calce alla notizia, entrambi i retailer hanno catalogato The Last of Us Part 2 in uscita nel 2018 su PlayStation 4, lasciando intendere che il gioco potrebbe arrivare sul mercato prima del previsto.

Uno scenario che farebbe gola a molti giocatori, ma che entrerebbe in contraddizione con quanto riferito da John Darvin ai microfoni di Game Informer, quando ha confermato che Days Gone sarebbe uscito prima di The Last of Us Part 2.

Considerando che il nuovo titolo di Sony Bend debutterà su PS4 il 22 febbraio 2019, sembrerebbe da escludere a priori l'arrivo del gioco Naughty Dog entro quest'anno, al contrario di quanto trapelato sugli store australiani di EB Games e Harvey Norman. Ad ogni modo, una cosa è certa: alle 03:00 italiane di martedì 12 giugno conosceremo finalmente nuovi dettagli su The Last of Us Part 2, in occasione della PlayStation Conference E3 2018. Sarà la volta buona per rivelare la finestra di lancio ufficiale?