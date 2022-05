Due confezioni LEGO gratis in regalo a maggio per gli acquisti su LEGO Shop

Lo Shop LEGO Online regala due set fino al 30 maggio con acquisti di importo pari o superiore rispettivamente a 90 e 160 euro. L'offerta è valida fino alla fine del mese e salvo esaurimento scorte, vediamo nel dettaglio i set LEGO gratis con gli acquisti online.

Spendendo almeno 160 euro riceverete in regalo il set Le Avventure Cosmiche di Cartone della serie LEGO Ideas mentre il Parco dei Divertimenti è in omaggio per acquisti di importo pari o superiore a 90 euro effettuati dal 16 al 30 maggio, fino ad esaurimento scorte: "Portati a casa l'adorabile set di gioco Parco dei divertimenti per bambini, che include i giochi acchiappa la papera e prova di forza realmente funzionanti, una divertente altalena a forma di banana e 2 minifigure."

Per tutto il mese di maggio è possibile ottenere doppi Punti VIP acquistando i set Casa delle vacanze sulla spiaggia di LEGO Friends e Veicolo di trasformazione controllato da app LEGO Technic. Da segnalare anche gli sconti LEGO Online su una serie di set tra cui LEGO Minions Belle, Kevin e Bob, LEGO Beatbox e LEGO Brick Sketches Stormtroopers, Batman, Joker e Star Wars BB-8. In offerta anche i set Futuro Sposo e Futura Sposa in vendita a 7,79 euro l'uno.