Due Spidey sono meglio di uno in questo cosplay da Marvel's Spider-Man 2

La data tanto attesa dai possessori di PlayStation 5 è giunta. Sony e Insomniac Games festeggiano il lancio di Marvel's Spider-Man 2, il sequel dell'avventura del 2018 e che aveva conquistato la community con la sua rappresentazione di New York e del ragno più amato dal mondo. A celebrare il D1 del titolo ci pensa anche questo bellissimo cosplay!

La polemica sulla durata di Marvel's Spider-Man 2, che dura all'incirca meno di 30 ore totali se si punta a sbloccare il trofeo di platino, non impedirà all'utenza di godersi quello che per Insomniac potrebbe diventare il suo titolo di punta dai tempi di Ratchet & Clank 3.

In questo secondo capitolo della saga i giocatori vestono la tuta da supereroe di Peter Parker e Miles Morales. I due Spider-Man hanno il compito di combattere il crimine, affrontando villain storici come Venom o Lizard, per tenere al sicuro le strada di Manhattan. Ma non è solo questo quartiere della Grande Mela a poter essere esplorato. I giocatori possono muoversi liberamente con le ragnatele di Spidey anche per Brooklyn, il Queens e Coney Island.

In questo cosplay di Marvel's Spider-Man 2 non ritroviamo la coppia di protagonisti originale del videogioco. Ad affiancare lo Spider-Man di Peter Parker non c'è infatti Miles Morales, ma Spider-Girl. A condividere questa interpretazione che inaugura la nuova avventura per PlayStation 5 è la coppia di cosplayer formata da Manny Arias e Gabby, noti sui social come Mannyver5e e rosa_girl22.