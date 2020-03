Due streamer bannati da Twitch per nudità? I casi di Phil 'EE' Visu e Swebliss

Continuano le polemiche su Twitch, dopo il ban di Amouranth la piattaforma ha bannato nelle scorse ore altri due streamer per controversie legate a nudità e altri contenuti non consentiti.

Il primo caso è quello di Phil 'EE' Visu, il quale è stato bannato per aver mostrato in diretta il seno di un personaggio in un videogioco, dettaglio che non avrebbe dovuto essere visibile considerando l'attivazione del filtro per la censura. "Sono stato bannato perchè ho giocato ad un gioco regalatomi da uno spettatore, la censura automatica non ha funzionato bene e non ha nascosto un seno."

Il secondo caso riportato da DeXerto vede invece protagonista Swebliss, streamer che ha accusato Twitch di sessismo dopo aver ricevuto un ban a causa del suo abbigliamento apparentemente non in linea con gli standard della community. Stando alle parole della diretta interessata, la piattaforma adotterebbe una politica discriminatoria nei confronti delle donne, con linee guida piuttosto rigide per quanto riguarda l'abbigliamento, che non può ovviamente essere troppo provocante, come dimostrano anche i numerosi ban inflitti ad Amouranth per lo stesso motivo.

Swebliss, streamer di moda e arte, si è scagliata contro la piattaforma: "Qualcuno mi ha chiuso il canale per un giorno, è folle, Twitch odia il modo in cui mi vesto.. io mi vesto così da anni, semplicemente si chiama moda, bigotti!" La streamer opera nel campo da oltre sei anni e fino ad oggi mai era stata bannata da Twitch o altre piattaforme a causa del suo abbigliamento, in ogni caso Swebliss ha poi cancellato i post con le accuse allo staff per motivi non meglio chiariti.