Due sviluppatori di Horizon: Zero Dawn lasciano Guerrilla e si uniscono al team di Mafia 3

La conferma ufficiale giunge direttamente da David Ford, che lavorerà in Hangar 13 come Design Director andando a dare manforte al lavoro di Mark Norris, anch'egli congedatosi da Guerrilla da poco tempo. Mafia 3, da molti lodato per il comparto narrativo, è invece stato criticato per altri aspetti riguardanti il gameplay: chissà che con il contributo di questi due nuovi rinforzi la software house non riuscirà a creare un prodotto completo e soddisfacente da tutti i punti di vista con il suo prossimo progetto.

Proprio nei riguardi del nuovo gioco di Hangar 13 sono stati avvistati online alcuni annunci di lavoro che suggerirebbero l'arrivo di un nuovo titolo open world.

"In questo ruolo avrai l'opportunità di creare concept, innovare ed implementare alcuni dei nemici più innovativi per un incredibile gioco open world", si legge nell'annuncio dedicato alla ricerca di un Senior Combat Designer. Fra i requisiti dell'incaricato si menziona l'abilità di "creare, implementare e bilanciare ogni elemento dei nemici in un gioco open world tripla A".