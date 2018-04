Due video gameplay di God Eater 3 mostrano il protagonista femminile ed alcune nuove armi

Bandai Namco Entertainment continua ad alimentare l'hype dei fan nei confronti dell'atteso God Eater 3, e rilascia due nuovi video gameplay dedicati alla versione PS4 del titolo. Sarà molta la carne messa al fuoco dagli sviluppatori: nuove armi, nuovi nemici, la nuova Raygun e molto altro ancora.

Giusto ieri, grazie ad alcuni filmati trapelati dalla Early Hands-On & Development Summit di Tokyo, è stato possibile vedere per la prima volta in azione la protagonista femminile di default: oggi gli sviluppatori rincarano la dose proponendoci ben due video molto corposi, della durata di circa 10 minuti l'uno, dove si vede il personaggio femminile impegnato in più combattimenti. Tra i nemici potremo dare un'occhiata più approfondita anche al nuovo Aragami Havakiri, il mostro annunciato proprio durante la manifestazione già visto in qualche video gameplay off-screen.

Vedremo la protagonista alle prese con due nuove armi: il Biting Edge, che può trasformarsi e diventare un paio di affilate spade oppure un'alabarda, e la nuova Heavy Moon, una terribile ascia a due mani che può mutare in un paio di falcetti a mezzaluna. Oltre alle armi bianche vedremo in azione la Raygun, la nuova arma a distanza introdotta all'interno del gioco.

L'uscita di God Eater 3 è attesa su PS4 entro la fine di quest'anno, e come annunciato in precedenza anche la versione PC arriverà in occidente.