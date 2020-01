Duelyst: l'ambizioso card game ruolistico degli autori di Godfall chiude i battenti

Gli sviluppatori californiani di Counterplay annunciano la fine del progetto di Duelyst, un ambizioso card game intriso di elementi ruolistici che si riallaccia all'IP di Godfall per PC e PlayStation 5.

Nel comunicare questa triste notizia, i ragazzi di Counterplay condividono un messaggio per dirsi "estremamente orgogliosi degli sforzi compiuti nel corso degli anni, e siamo ancora più orgogliosi della straordinaria community di amici e giocatori che ha apprezzato Duelyst. Dire addio a un proprio titolo non è mai facile, ma lo è ancor di più quando ami un gioco così tanto quanto tutti noi amiamo Duelyst".

Gli autori di Godfall fissano quindi per il 27 febbraio del 2020 la data di chiusura dei server di Duelyst: gli account Bandai Namco Entertainment creati per accedere alle funzionalità online del gioco rimarranno attivi e potranno essere utilizzati negli altri titoli del publisher giapponese.

Da qui alla chiusura dei server di gioco non sarà più possibile acquistare Diamanti: chi li ha comprati dal 21 dicembre 2019 ad oggi riceverà un rimborso, ma solo attraverso una richiesta esplicita da inviare tramite la pagina di assistenza del sito ufficiale del gioco. In funzione dell'ormai imminente fine di questo promettente card game a tinte GDR (qui trovate la nostra recensione di Duelyst), tutti gli oggetti acquistabili dal negozio interno per le microtransazioni sono scontati del 99%.