Duet Night Abyss: al via le preregistrazioni del nuovo RPG fantasy per PC e sistemi mobile

Attraverso il trailer d'annuncio il publisher Hero Games e lo sviluppatore Pan Studio rivelano al mondo l'esistenza di Duet Night Abyss, un nuovo RPG di stampo fantasy in arrivo su PC e sistemi mobile in una finestra di lancio ancora da specificare.

In attesa dunque di scoprire quando sarà effettivamente disponibile l'avventura, nel frattempo sul sito ufficiale del gioco è già possibile effettuare la pre-registrazione al gioco, che si presente con un accattivante stile anime ed un gameplay che mescola tra loro meccaniche RPG, Action/Adventure e Third-Person Shooter per un miscuglio che promette scintille. Non mancheranno inoltre vari attacchi speciali con i quali contrastare le grosse orde di nemici pronti ad ostacolare in ogni modo il nostro cammino, dando così vita a combattimenti dall'alto tasso di spettacolarità.

Duet Night Abyss è ambientato in un mondo in cui macchine e magia coesistono, con due distinti protagonisti pronti a scatenare la loro furia contro le orde demoniache nel tentativo di porre fine ad una spirale di sofferenza che attanaglia la loro terra. Oltre a scontri in cui alternare attacchi ravvicinati e da distanza, focus anche su meccaniche parkour che permettono di muoversi più velocemente e facilmente attraverso gli scenari durante l'esplorazione.

Come vi è sembrato il primo trailer di Duet Night Abyss?