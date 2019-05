Duke Forces: la mod di Duke Nukem 3D dedicata a Star Wars si aggiorna

Gli sviluppatori dilettanti capitanati da DeeperThought ci informano di aver aggiornato Duke Forces, la singolare mod di Duke Nukem 3D che porta il Duca nella galassia lontana lontana di Star Wars attraverso una total conversion che stravolge il kolossal sparatutto di 3D Realms.

La versione 2.10 di Duke Forces aggiunge i nemici Gamorreani, aumenta la risoluzione degli sprites di nemici come gli Stormtroopers, migliora le animazioni dei Sith e opera tutta una serie di migliorie e di ottimizzazioni al framerate, agli effetti particellari, al sistema di illuminazione e all'intelligenza artificiale delle creature. Potete scaricare gratuitamente la mod Duke Forces attraverso le pagine di ModDB, a patto ovviamente di possedere già la versione originale di Duke Nukem 3D su PC.

Nei giorni scorsi, curiosamente il buon nome del Duca è tornato a risuonare sui principali siti di settore per il lavoro compiuto da Syndroid con il progetto di Serious Duke 3D, una mod di Serious Sam 3 che utilizza gli asset grafici del controverso Duke Nukem Forever per ricreare una versione VR di Duke Nukem 3D.

Sempre riguardo 3D Realms, il vicepresidente della compagnia statunitense, Frederik Schreiber, si è espresso in favore delle console next-gen ritenendo che PS5 e Xbox Scarlett saranno molto più potenti di Google Stadia.